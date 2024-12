De kerstboom op de Markt van Wetteren is deze voormiddag door de technische dienst van de gemeente ontmanteld en afgebroken. Door de hevige wind van de afgelopen dagen was de boom gevaarlijk aan het overhellen. Het gemeentebestuur wil dan ook geen enkel risico nemen. Vanavond meer om 18.30 u. in het TV Oost Nieuws.