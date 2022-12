De aanvriezende regen zorgt op vele plaatsen in onze provincie voor ongevallen. Zo is er op de E17 ter hoogte van Waasmunster rond 18 uur een kettingbotsing gebeurd. Een twaalftal auto's is daarbij betrokken geraakt. Bij de betrokken voertuigen ook een MUG-voertuig van het VITAZ-ziekenhuis in Sint-Niklaas. De MUG was op de snelweg bezig met hulpverlening en werd aangereden. Bij de kettingbotsing vielen 4 gewonden. Eerder op de avond raakte een kind levensgevaarlijk gewond in Zottegem. Het kind (3) wilde met zijn mama (38) de Provinciebaan oversteken ter hoogte van het kruispunt met de Velzekestraat en ze werden aangereden. Het kind werd ter plaatse gereanimeerd en in kritieke toestand overgebracht naar het UZ in Gent. Ook de moeder raakte gewond en is naar het ziekenhuis. Het is nog niet duidelijk of de ijzel een rol speelde bij het ongeval, een verkeersdeskundige moet dat verder onderzoeken. Gouverneur Carina Van Cauter roept op om binnen te blijven. "Het is momenteel bijzonder glad en gevaarlijk op de weg in Oost-Vlaanderen. Ga de baan niet op, tenzij je niet anders kan", zegt ze op twitter. Ze voegt eraan toe dat het medisch interventieplan is afgekondigd omwille van het grote aantal ongevallen. Het KMI heeft code oranje aangekondigd voor gladheid.