Op de Grote Markt in Aalst is deze namiddag de kerstboom geïnstalleerd. De boom is vijftien meter hoog en weegt ongeveer drieduizend kilo. Het gaat om een Picea abies, oftewel een fijnspar. Da's een zeer bekende en veelvoorkomende kerstboom. Het is altijd afwachten of de boom het transport goed heeft doorstaan, maar dat is het geval. Dit jaar komt de boom trouwens uit Stavelot, een Waalse stad in de Hoge Venen. Begin volgende week wordt de boom volledig versierd.