In Beveren is er heel wat te doen over de restauratie van het Lam Gods. De restauratie van het werk van de gebroeders Van Eyck ligt onder vuur, nadat een experte kritiek uitte. Ook het kasteel Cortewalle prijkte eeuwenlang op het Lam Gods. Want 100 jaar nadat het werk werd opgeleverd door Van Eyck, is het in de zestiende eeuw overschilderd en is het kasteel van Cortewalle aan het werk toegevoegd. Dat kasteel wordt gelinkt aan Joos Vijd en Elisabeth Borluut, de opdrachtgevers van het Lam Gods. Zij waren ooit ook eigenaars van het kasteel. Maar na de restauratie is het kasteel verdwenen, omdat het niet op het originele werk van Van Eyck stond. Maar, het is wel jammer, zegt heemkundige Richard Willems.