Nieuws Kerncentrales sluiten in 2025, of niet?

Als we de kerncentrales zoals gepland willen sluiten in 2025 dan moet de verschillende regeringen in ons land nu samen de nodige stappen zetten om nieuwe gascentrales te bouwen. Dat zegt hoogspanningsnetbeheerder Elia in een rapport. Om de capaciteit, die de kerncentrales nu opwekken, te vervangen, zouden er tegen 2025 acht tot negen nieuwe gas- of biomassacentrales moeten worden gebouwd. Maar, omdat de stroomprijzen vandaag zo laag zijn, zijn er geen investeerders te vinden. Als de regeringen daar nu niks aan doen, dan moeten volgens Elia de vier grootste kerncentrales in ons land ook na 2025 nog open blijven. Op lange termijn kan hernieuwbare energie, zoals zon- of windenergie, de toekomst zijn, maar een back-up vanuit moderne gas- of biomassacentrales zal daarbij nodig blijven.