Kerncentrale Doel neemt voorzorgsmaatregelen tegen mogelijke acties van 'Code Rood'

In de kerncentrale van Doel worden vanaf morgen extra veiligheidsmaatregelen genomen. Reden daarvoor is een aangekondigde protestactie van actiegroep Code Rood. Code Rood is een groep van klimaatactivisten die acties uitvoeren waarbij ze soms de wet overtreden, zogenoemde “burgerlijke ongehoorzaamheid”. Daarom neemt energiebedrijf Engie uit voorzorg enkele maatregelen om de veiligheid van de site en van haar werknemers te garanderen. Zo zullen werknemers met een niet-noodzakelijke profiel van thuis uit moeten werken. Alleen wie echt in de kerncentrale moet zijn om z'n job te kunnen uitvoeren, zal aanwezig zijn. Of de kerncentrale in Doel ook effectief een doelwit zal zijn van de actiegroep, is niet duidelijk.