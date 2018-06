In Doel is nu ook kernreactor Doel 4 sinds gisteravond uitgevallen. Daarmee liggen nu alle reactoren van de kerncentrale tijdelijk stil. De oorzaak bij Doel 4 is een defect in het niet-nucleaire gedeelte van de centrale. Er is geen gevaar en ook de stroombevoorrading door Engie Electrabel zou niet in het gedrang komen. De heropstart is voorzien voor maandagavond.