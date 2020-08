Nieuws Kermis in Dendermonde, foorkramers opgelucht en blij

Tot grote opluchting van de foorkramers mogen kermissen in bepaalde steden en gemeenten in onze regio opnieuw doorgaan. Uiteraard onder strenge voorwaarden. Dat is onder meer het geval in Dendermonde. Een stormloop was het er zeker nog niet. Maar de uitbaters van onder meer het schietkraam en het smoutenbollenkraam zijn blij dat er eindelijk weer geld in het laadje komt.