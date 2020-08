De ouders van een 15-jarige autistische jongen uit Sint-Niklaas vragen om hulp. Ze hebben jarenlang gezocht naar een geschikte school voor hun zoon. Die hebben ze nu eindelijk gevonden, in Mechelen, maar de jongen zou om half zes 's ochtends thuis moeten vertrekken om er op tijd te geraken. En dat willen de ouders de jongen niet aan doen. Via sociale media, en via TV Oost zijn ze nu op zoek naar chauffeurs. Want zelf kunnen ze hem niet brengen. Mama Tatiana is rolstoelpatiënte, en haar partner heeft geen rijbewijs.