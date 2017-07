Voila, dat is gezegd. En dan nu nog wat muziek, van wereldklasse zelfs. Het Koninklijk fanfare-orkest Volksopbeuring Massemen is de tweede beste fanfare van de wereld in haar reeks. De Wetterse fanfaregroep is gisteren namelijk vice-wereldkampioen geworden op het wereldkampioenschap van de blaasmuziek. Dat werd in Nederland gehouden. Het orkest kon eerder al een nationale titel in de wacht slepen, maar noteert met deze zilveren medaille op wereldvlak een absoluut hoogtepunt in het 86-jarige bestaan.