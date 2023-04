Kerk Steendorp mogelijk toekomstige uitkijktoren op Nationaal Park Scheldevallei

In en rond natuurreservaat Groot Molsbroek in Lokeren zijn er nu al, op amper twee weken tijd, ruim 400 dode vogels gevonden. De doodsoorzaak is het voor vogels heel dodelijke H5N1 type van de vogelgriep. Nadat er rond 12 april al een verdacht aantal dode en zieke kokmeeuwen was vastgesteld en verwijderd, is het probleem tot nu toe alleen nog maar toegenomen. Naar schatting 15% van de kokmeeuwen uit de broedpopulatie hier is nu al gestorven. Het natuurreservaat hoopt dat de impact op andere en meer zeldzame vogelsoorten, zoals de geoorde futen, beperkt kan worden gehouden. Maar ook hier is de vrees groot. Voor wandelaars en fietsers blijft het intussen belangrijk om geen dode of zieke vogels aan te raken en honden aan de leiband te houden. De dode vogels gaan voor vernietiging naar Rendac.