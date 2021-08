Een scoutsgroep uit Sint-Pauwels heeft het kamp in Ieper vroeger stopgezet nadat een man een meisje aan het begluren was. Toen het meisje in het Tortelbos ging plassen, zag ze een man zichzelf bevredigen terwijl hij haar aankeek. Ze alarmeerde meteen de leiding. De leiding is de man achterna gegaan in het bos en heeft dan de politie verwittigd. Die kon de man wat later oppakken. De politie heeft de man verhoord, maar niet gearresteerd. Er loopt nu een onderzoek. Er zou ook sprake zijn van een tweede man die ook in het bos was. De 13 en 14-jarige scoutsleden hebben psychologische begeleiding gekregen, zowel ter plekke als wanneer ze terug thuis waren. Zelf is de leiding te aangedaan om te reageren. De burgemeester van Sint-Gillis-Waas heeft met hen gesproken.