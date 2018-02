Kenyo (19) zomaar in elkaar geslagen op fuif in Buggenhout

De gemeente Temse krijgt het oceanografisch schip Belgica van de Belgische marine. Dat schrijven de kranten van het Mediahuis. De Belgica is in 1984 gebouwd in Temse door de toenmalige Boelwerf. De gemeente Temse verwierf daardoor het peterschap van het schip. Het schip mag in 2020 met pensioen. Het is wel nog niet zeker of de gemeente het cadeau zal aanvaarden. Het schip moet namelijk onderhouden worden, en dat kan veel geld kosten. Vanavond beslist de gemeente trouwens over een ander erfgoeddossier van de Boelwerf. De grote kraan op Zaat moet gerestaureerd worden, en daar hangt een prijskaartje van anderhalf miljoen euro aan vast.