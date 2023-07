Kenny Steppe en Maxim Deman twee nieuwe gezichten op training SK Beveren

SK Beveren is dus in volle voorbereiding op het nieuwe seizoen. Vanavond speelt geel-blauw een oefenwedstrijd in en tegen Svelta Melsele. In aanloop naar die oefenpartij werd vanmiddag nog een keer getraind. Op die training waren twee nieuwe gezichten te zien. Met Kenny Steppe is er een nieuwe keeperstrainer op de Freethiel, hij vervangt Sven Van der Jeugt die de club verlaat. Verder was er met Maxim Deman ook nog een nieuwe doelman te bewonderen. Deman komt over van KV Kortrijk en moet in Beveren de concurrentie aangaan met Beau Reus.