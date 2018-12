Kendall Smith moet Okapi Aalstar uit het slop halen

Nog wat transfernieuws uit het basketbal. Okapi Aalstar heeft een vervanger gevonden voor Brandon Rozell. Okapi heeft Kendall Smith aangetrokken als pointguard. Smith is een jonge Amerikaan van 23 jaar die tot nu toe in Tsjechiƫ speelde. Smith speelde voor verschillende clubs tijdens zijn collegeperiode. Eentje daarvan was Oklahoma State. Daar verzamelde hij verschillende awards en haalde hij als senior gemiddeld 13 punten, 3 rebounds en 3 assists per wedstrijd. Aalstar kan Smith gebruiken, want de Ajuinen staan voorlopig 9de in de EuroMillions League.