Kelly uit Vrasene laat modulaire zorgwoning in tuin zetten voor haar ouders: "Op drie uur tijd gebouwd"

Een huis bouwen in drie uur, het lijkt te gek voor woorden. Maar het is deze ochtend echt gebeurd in Vrasene. Daar is een nieuwe modulaire staalbouwwoning geplaatst. Dat is een huis dat in verschillende delen wordt neergezet en aan elkaar geplaatst. Zo'n huis is goedkoper en veel sneller klaar dan wanneer je klassiek gaat bouwen. En da's exact de reden waarom de eigenaars hiervoor gekozen hebben.