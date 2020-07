"Keerbrug" naar Zwijndrecht geïnstalleerd over E17 in Kruibeke

Aan het op- en aftrittencomplex van Kruibeke op de E17 is vrijdagnacht een zogenaamde keerbrug geïnstalleerd. Ook in de nacht van zaterdag op zondag gaat de snelweg een paar uur dicht om de werken te voltooien. Het verkeer verlaat dan de snelweg via de afritten Kruibeke en kan de snelweg terug oprijden via de opritten Kruibeke.De keerbrug ligt naast de bestaande brug van de Krijgsbaan, en zal dienen als tijdelijk keerpunt voor het autowegverkeer na het afsluiten van de afrit van Zwijndrecht in de richting van Gent vanaf 18 juli. In de toekomst zal het verkeer van en naar Zwijndrecht via een parallelweg verlopen naar de nieuwe verkeerswisselaar van Linkeroever. Maar tot die tijd, en dat is vermoedelijk tot 2025, zal het verkeer gebruik moeten maken van de tijdelijk brug om een draaimanoeuvre te maken over de snelweg. Zo bereikt het dan de afrit van Zwijndrecht in de richting van Antwerpen.