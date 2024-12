Keeper van De Klinge scoort wereldgoal met verre trap vanuit eigen baklijn

En dan heb ik nog een opmerkelijk doelpunt voor u, uit de Wase derby tussen KSK Klinge en Sporting Sint-Gillis-Waas in tweede provinciale C. Het is een onwaarschijnlijke goal van de keeper van De Klinge. Doelman Rysbrack trapt vanuit de eigen baklijn de bal naar voor, zijn collega aan de overkant verkijkt zich, en zo gaat die bal dus binnen. Het is de 1-2 aansluitingstreffer. Een straf doelpunt van de keeper, maar het brengt tegenstander Sint-Gillis-Waas niet van de wijs. Uiteindelijk moet Rysbrack zich nog twee keer omdraaien, want de bezoekers halen het met 1-4.