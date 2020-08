De zomer van 2020 is er eentje zonder grote zomerfestivals. Ook de Lokerse Feesten vielen in het water door Covid-19. De organisatie van het Lokerse stadsfestival probeert dit weekend en komend weekend de sfeer van de feesten op te roepen met Lokerse Feesten On Air. Een radioshow over het festival met een aantal speciale gasten. Gisteren kwam rasentertainer Bart Peeters langs voor een terugblik op zijn passages in Lokeren. Onze reporter Dimitri Arbyn kon 'm even spreken.