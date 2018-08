Katuit doet Dendermonde al luidop van Ros Beiaard dromen

In Dendermonde is gisterenavond de 52ste Katuit gevierd. Dat is de jaarlijkse reuzenommegang met de drie reuzen Mars, Goliath en Indiaan. Dit jaar stond alles in teken van kunstschilder Franz Courtens, maar waar de mensen echt al mee in hun hoofd zitten is het Ros Beiaard. Met de bekendmaking van de datum vorig jaar en het logo eerder deze week, begint de Ros Beiaardkoorts in en rond Dendermonde flink toe te nemen.