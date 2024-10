Kattencafé Katjen Aloe opent in Aalst: "Voor iedereen die zin heeft in een knuffel met onze schattige viervoeters"

Voor wie houdt van poezen, hebben we nog een leuke tip. Op het Esplanadeplein in Aalst is vanmiddag een kattencafé geopend. De katten lopen er rond, tussen de tafels en de stoelen, terwijl klanten gezellig iets kunnen eten en drinken. En je kan er ook met de katten knuffelen en spelen. Het kattencafé was al langer een droom van drie vriendinnen uit Aalst. En de katten zelf, die komen uit het dierenasiel.