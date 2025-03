Katten van het legkippenbedrijf in Sint-Gillis-Waas ook besmet met vogelgriep, nog nooit eerder gebeurd in ons land

Voor de allereerste keer in ons land is er vogelgriep vastgesteld bij katten. En niet toevallig gaat het om de katten van het legkippenbedrijf uit Sint-Gillis-Waas waar twee weken geleden de vogelgriep uitbrak. Dat melden onze collega's van Het Nieuwsblad. Twee weken geleden brak er hier in dit bedrijf vogelgriep uit. Om de verspreiding van het virus tegen te houden, werden er 150.000 hennen gedood. Nu blijkt ook dat de twee buitenkatten van het bedrijf besmet zijn geraakt. Wellicht door het eten van besmette eieren of het drinken van besmet water. De katten werden ziek, en zijn intussen ook gedood. Het FAVV roept opnieuw op tot waakzaamheid. Wie huisdieren heeft die buiten lopen, moet vermijden dat ze in contact komen met dode vogels.