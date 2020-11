Nieuws Katoen Natie bouwt Antwerpse Boerentoren om tot ''cultuurtoren''

Fernand Huts, de flamboyante baas van Katoen Natie in de Waaslandhaven, heeft een optrekje gekocht in de Antwerpse binnenstad, en niet het minste. Huts heeft de Boerentoren gekocht en heeft er grootste plannen mee. Hij gaat het voormalige bankgebouw van KBC renoveren en wil er daarna zo'n dertig appartementen in onder brengen én een cultuurtoren van maken. Dat kunst en cultuur Huts nauw aan het hart liggen, bewees hij in het verleden ook al met verschillende projecten in het Waasland. Over vijf jaar moet de 'nieuwe' Boerentoren klaar zijn.