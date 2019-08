Aan de vooravond van de start van het nieuwe schooljaar laait het hoofddoekendebat opnieuw op. Een rechter in Leuven heeft beslist dat een meisje haar hoofddoek toch mag dragen op een school van het Gemeenschapsonderwijs. Hoofddoeken zijn, als uiting van geloof, verboden in de GO-scholen. De N-VA wil dat verbod veralgemenen in Vlaanderen. Nu is het voor de gemeentelijke, stedelijke, provinciale en vrije scholen aan elke school apart om een beslissing te nemen. Zo staat er uitdrukkelijk in de afsprakennota van de gemeentescholen in Sint-Gillis-Waas bijvoorbeeld, dat levensbeschouwelijke kentekens, zoals hoofddoeken, wel degelijk worden toegelaten. En dat tot groot ongenoegen van oppositiepartij N-VA.