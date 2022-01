Kasteel van Egmont in Zottegem krijgt grondige opfrisbeurt, Zottegemse bibliotheek verhuist de komende 2 jaar

Niet alleen in het Waasland stikt het van het jong muzikaal talent. De derde streekgenoot die meestrijdt in de finale is Jueles uit Dendermonde. Ze is 19 jaar oud, maar al van kleins af aan bezig met muziek, die ze trouwens zelf ook producet. Haar muzikale idolen zijn Prince, Destiny's Child en Alicia Keys. En dat is er aan te horen. Ze neemt deel met het nummer 'Bedroom'. Dat ze één van de negen finalisten is, dat had ze helemaal niet zien aankomen.