Kartellijst N-VA en cd&v-Vooruit in Lebbeke hebben akkoord over een coalitie

Ook in Lebbeke werd er vandaag een coalitie gevormd. Kartellijst cd&v-Vooruit heeft een akkoord kunnen sluiten met de tweede grootste partij N-VA. De gemeente is van plan om 5 schepenen aan te stellen. Dat is er eentje minder dan normaal in Lebbeke. Op die manier besparen ze 350.000 euro. N-VA zal 3 schepenen krijgen met de volgende bevoegdheden: Ruimtelijke ordening en stedenbouw, financiën, sport en jeugd, lokale economie en leefmilieu en onderwijs. Cd&v-Vooruit zal de burgemeester aanleveren, een schepen en de voorzitter van het BCSD. Ze worden bevoegd voor politie en brandweer, burgerlijke stand, openbare werken en mobiliteit, communicatie, cultuur en bibliotheek, toerisme en kunstonderwijs, kermissen en feestelijkheden, sociale zaken, senioren, welzijn, kinderopvang. Wie er binnen elke coalitie schepen zal worden wordt later bepaald.