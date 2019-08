En op deze trieste dag, de uitvaart van Bjorg Lambrecht, is er ook gewoon gekoerst. Zopas heeft Sam Bennett in Ardooie de tweede etappe van de Binck Bank Tour gewonnen. Een bisnummer, want ook gisteren was hij de snelste in Hulst. In Heusden was het dan weer Heusden Koers, in de volksmond ook wel eens het wereldkampioenschap van de kermiskoersen genoemd. Onze collega's van AVS gingen kijken.