Karel 'Sjalen' Van de Winkel wil prins carnaval worden: "Ik neem mijn trompetje mee op het podium"

Morgen kiezen ze in Aalst hun Prins Carnaval. Er doen vier kandidaten mee, en u hebt er de voorbije dagen al drie leren kennen. Vandaag stellen we nummer vier voor. Karel Van De Winkel beter bekend als Sjalen. Hij was tijdens corona in 2022 al de prins van het Cafeetjescarnaval nu wil hij dus de echte titel. Hij is geen lid van een carnavalsvereniging, maar hij loopt elk jaar mee in de stoet met losse groep. Hij speelt trompet, en dat is de rode draad doorheen zijn show morgen.