De derde kandidaat-prins Karel 'Sjalen' Van De Winkel neemt ons in zijn show mee naar zijn huiskamer. Hij brent ons een uniek stukje theater. 'Sjalen' won dit jaar de officieuze Prézink verkiezing. Karel is niet lid van een carnavalsgroep, maar loopt elk jaar mee in de stoet met een losse groep. Bekijk hier zijn show.