Karel De Gucht stopt met politiek

Vanavond zal burgemeester Katja Gabriëls van Berlare haar lijst voorstellen waarmee ze naar de kiezer trekt in oktober. Maar één naam gaan we daar niet meer op terugvinden, en dat is die van Karel De Gucht. De Gucht stopt namelijk met politiek. De Gucht is 70 jaar, en vindt het tijd om te stoppen. Ook het slechte resultaat van zijn partij bij de verkiezingen in juni heeft die beslissing beïnvloed. Zijn politieke cv is indrukwekkend. In 1980 raakte hij voor het eerst verkozen, in het Europees Parlement. Daarna had hij mandaten in verschillende parlementen van ons land. Hij was ook minister in de federale regering, en hij werd ook Europees commissaris. Hij was ook een tijd partijvoorzitter bij de liberalen. In Berlare was hij ook titelvoerend burgemeester. Normaal zou De Gucht de lijst van Team Burgemeester duwen in Berlare, maar daar bedankt hij nu voor.