Op de Grote Markt van Aalst is gisterennamiddag de kerstboom geïnstalleerd. Het is altijd spannend om te zien of die het transport goed heeft doorstaan. Want de boom komt dit keer uit Luxemburg. Maar de Aalstenaars mogen gerust zijn: de spar is er zonder kleerscheuren vanaf gekomen. Dinsdag hangen medewerkers van de stad de kerstversiering in de boom.