Wie snel overprikkeld raakt, heeft soms moeite met dagdagelijkse dingen. Denk maar aan een kappersbezoek. De haardrogers, andere klanten, het babbeltje in de kappersstoel dat er vaak bijhoort.... Bij Hair By Figaro in Waasmunster bieden ze nu stille afspraken aan. Je zit dan in een aparte kamer en je beslist of er gepraat wordt, hoe fel het licht staat en of er muziek is.