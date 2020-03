Niet alleen in de ziekenhuizen is het alle hens aan dek dezer dagen. Ook in de woonzorgcentra zit het verplegend personeel op zijn tandvlees door de coronamaatregelen. En dan is een uitschuiver snel gemaakt. In Kruibeke is bijvoorbeeld ophef ontstaan over een brief van de directie van een woonzorgcentrum aan de bewoners. We begrijpen dat jullie de oorlog hebben meegemaakt, schrijft de directie. Maar de coronacrisis is minstens even erg. De bewoners mogen vooral niet klagen, staat er nog. De directie excuseert zich voor de harde toon. Een communicatiefout, klinkt het.