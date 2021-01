Een verbod op niet-essentiële reizen is nog niet zo slecht, denken heel wat reisbureau's, want het schept wel duidelijkheid. Enkel zo kunnen we onze zomer redden, zo klinkt het, als ook het virus daarmee onder controle geraakt, tenminste. De federale regering maakt 30 miljoen euro vrij voor een tijdelijke loonkostensubsidie in de reissector.