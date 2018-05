Voetbalclub Vigor Wuitens Hamme speelt dan toch de eindronde voor het behoud in de eerste amateurliga. Dat komt omdat de overname bij SK Lierse niet gelukt is. Lierse krijgt geen licentie, en dreigt zelfs helemaal te verdwijnen. Daardoor is er een daler minder in eerste amateurliga. In die eindronde komt Hamme uit tegen Sint-Eloois-Winkel. De heenwedstrijd wordt nu zondag gespeeld. Als ook Virton slecht nieuws krijgt van de licentiecommissie, hoeft Hamme zelfs geen barrages te spelen en is het meteen gered.