Het was feest in 't Forum in Aalst gisteravond. Aan de vooravond van carnaval zetten de spelers van Okapi Aalst en de uitverkochte tribunes de zaal op zijn kop. En zo'n ambiance kon niet anders dan voor een ruime overwinning zorgen. Okapi klopte de Kortrijk Spurs met 86-63. Vanavond krijgt u het volledige verslag in het TV Oost Nieuws of via www.tvoost.be.