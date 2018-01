Je hoort het steeds vaker in het nieuws: jeugdverenigingen die erg bouwvallige lokalen hebben of soms zelfs moeten vertrekken omdat er voor hen geen plaats meer is. Dat WAS 5 jaar geleden ook het geval voor scoutsgroep Sint Kristoffel in Aalst. Maar ze zijn daar niet bij de pakken blijven zitten. Integendeel Een groep mensen heeft een aparte vzw opgericht die nu een heel jeugdverblijfcentrum hebben gebouwd. De scouts zelf huurt er lokalen maar ook andere grote groepen kunnen nu in Aalst blijven logeren. Een unicum.