Tijdens de herfstvakantie blijven de meeste scholen dicht. Maar dat is niet het geval in het VTI in Aalst. Daar maken kinderen uit de lagere school de hele week kennis met wiskunde -en wetenschapsvakken. Het is de bedoeling om jongeren die uit moeilijkere thuissituaties komen, ook de kans te geven om op kamp te gaan. Tijdens het WiWeTeRkamp leren de jongeren op een speelse manier bij.