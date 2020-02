Kankerbehandeling Caroline kost meer dan 100.000 euro, haar vriend organiseert benefiet

En Laarne is blijkbaar een solidaire gemeente. Het Rode Kruis is vandaag gestart met een nieuwe campagne om meer bloed-donoren te vinden. In 2019 doneerde 3 % van de Vlamingen bloed, plasma of bloedplaatjes, maar dat is nog altijd veel te weinig. Dat moet minstens 4 % worden. Op een interactieve kaart van Vlaanderen, kan u zien hoeveel donoren er in uw dorp zijn. In onze provincie is Laarne de koploper: zo'n vijf procent van de inwoners geeft er bloed.