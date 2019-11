Verdwijnen de Leopold II-lanen binnenkort uit onze regio? Die kans zit er in, want de stad Dendermonde wil de naam van de ex-koning uit z'n straatbeeld verwijderen. Het zou te veel doen denken aan het koloniale verleden van de Leopold II. De discussie laaide deze week op in Kortrijk, waar de straatnaam definitief verdwijnt. In Sint-Niklaas is er nog geen beslissing gevallen over de Leopold II-laan.