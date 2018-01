Human Interest Kandidaat Alex prijst in zijn show de eigenzinnigheid van de Aalstenaars

Kandidaat-prins Alex verschijnt als matroos en piraat op het podium van de Flora-Hallen. Ook in zijn show steekt hij net als zijn tegenkandidaat de draak met het Aalsters stadsbestuur. Onder andere de dure fietsenstalling aan De Werf komt aan bod. Ook de verkiezingen zijn volgens kandidaat-prins Alex al een uitgemaakte zaak. In slotlied heeft hij het over het feit dat Aalsters kampioen zijn in overdrijven.