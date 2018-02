Jurgen Mettepenningen wordt opnieuw crossorganisator. Op zaterdag 24 november, eind dit jaar, richt de manager van het Marlux - Bingoal Cycling Team de Ambiancecross in Wachtebeke in. Dat is eennieuwe UCI-wedstrijd die een combinatie zal worden van topsport en randanimatie, zoals optredens in een feesttent. Het provinciaal domein Puyenbroeck is volgens Mettepenningen de ideale locatie om deze wedstrijd op termijn verder uit te bouwen, een beetje naar het voorbeeld van de toenmalige Bollekescross van de Hammenaar.