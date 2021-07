Kamp KSA Voorwaarts Temse spoelt volledig weg in Dourbes

Bij de Chiro van Beveren bleef het dus gelukkig bij wat natte voeten, maar de KSA van Temse zag haar kamp helemaal wegspoelen.

Op de beelden gemaakt door KSA Voorwaarts ziet u in de verte nog een punt van het dak van wat tot voor kort nog een tent moest voorstellen. Het hele kampterrein in het Waalse dorpje Dourbes in Namen werd in een mum van tijd helemaal overspoeld doordat een nabijgeleven riviertje uit haar oevers trad. Gelukkig waren op dat moment de leden al geëvacueerd, maar de leiding was nog ter plaatse. Voor hun ogen zagen ze een hele vrachtwagen materiaal wegspoelen. Ze konden nog net de auto's in veiligheid brengen. Volgens de leiding is er voor duizenden euro's aan materiaal verloren.