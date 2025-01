Kalkensteenweg tussen Wetteren en Kalken wordt volgend jaar volledig heraangelegd

Het Agentschap Wegen en Verkeer gaat de Kalkensteenweg, dat is de verbindingsweg tussen Wetteren en Kalken, heraanleggen. De weg is onveilig voor zwakke weggebruikers en de barsten in de betonplaten zorgen voor trillingen en geluidsoverlast voor de buurt. Een van die buurtbewoners sleepte de Vlaamse Overheid twee jaar terug voor de rechter en kreeg gelijk, maar toch bleef de weg in dezelfde, slechte staat. De man in kwestie trok opnieuw naar de rechtbank en nu schiet de overheid wel in actie. Als alles volgens plan verloopt, zouden de werken over een jaar starten. Zowel het gemeentebestuur van Wetteren als het Agentschap moeten het definitieve ontwerp wel nog goedkeuren.