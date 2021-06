Kalender streekploegen in 2de nationale gekend

Michael Frey, vorig seizoen de sterke man in de aanval bij Waasland-Beveren, trekt naar Antwerp. De Zwitser maakte 17 doelpunten in 31 wedstrijden voor geelblauw. Frey speelde op huurbasis in Beveren. Het was al langer duidelijk dat hij na de degradatie niet meer op de Freethiel zou blijven. Hij gaat nu dus aan de slag bij stamnummer één. Frey tekende een contract voor 3 seizoenen op de Bosuil. De 26-jarige Frey werd vorig seizoen uitgeleend door het Turkse Fenerbahçe. Hij speelde eerder al voor Young Boys Bern, FC Luzern, FC Zürich en Rijsel.