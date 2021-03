Morgen is het dag op dag vijf jaar geleden dat ons land werd opgeschrikt door twee bloedige aanslagen. Terroristen lieten eerst twee bommen ontploffen in de vertrekhal van de luchthaven van Zaventem. Even later ontplofte ook een bom in de Brusselse metro. In totaal kwamen die dag 32 mensen om het leven. Kurt Thomas uit Meldert beleefde die verschrikkelijke dag vanop de eerste rij. Hij was toen op de luchthaven aan de slag als veiligheidsagent.