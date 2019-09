Fedasil opent een nieuw noodopvangcentrum in de gebouwen van de voormalige belastingsdienst aan het Stationsplein in Beveren. Dat wordt op dit moment aangekondigd op een persconferentie. In het noodopvangcentrum zullen zo'n 120 asielzoekers terecht kunnen. Wanneer het opvangcentrum open gaat is niet duidelijk, maar zeker is dat het om een open centrum gaat. Dat wil zeggen dat de bewoners vrij in en uit het centrum mogen tussen 6 en 24 uur. 's Nachts moeten de bewoners wel binnen blijven. De gemeente Beveren toont begrip voor de beslissing van Fedasil. Het vraagt wel dat de bewoners van het opvangcentrum intensief begeleid worden zodat ze zich zo vlot mogelijk kunnen inpassen in de Beverse gemeenschap. Ook de politie zal extra toezicht houden in de buurt. Vanuit de oppositie komt er heel wat kritiek. "Wij wisten van niets, dit is een totale verrassing. Een opvangcentrum in het centrum van de gemeente, dat is belachelijk", zegt André Buyl (Vlaams Belang). Ann Vermeulen van Groen toont meer begrip, al ziet ze meer heil in lokale opvanginitiatieven (LOI). Het is al het tweede opvangcentrum op het grondgebied van Beveren. Want ook de Westakkers ligt deels in deelgemeente Haasdonk.