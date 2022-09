In Aalst heeft Levensloop een bedrag van zo'n 62.000 euro opgeleverd. Die opbrengst gaat integraal naar wetenschappelijk onderzoek in de strijd tegen kanker. Tijdens Levensloop wandelen of lopen verschillende organisaties 24 uur lang in het stadspark om geld in te zamelen, maar vooral ook om alle zogenoemde vechters een hart onder de riem te steken. Vechters zijn mensen die strijden tegen kanker. Het was de eerste keer in drie jaar dat er opnieuw een normale editie kon plaatsvinden van Levensloop. De organisatie is tevreden, want Levensloop leeft duidelijk nog altijd bij heel veel mensen in Aalst.