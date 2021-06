Kaap van 600.000 vaccinaties voor vierde week op rij afgerond

Ook in de rest van het land blijft het aantal coronapatiënten in onze ziekenhuizen stevig zakken. Er worden momenteel nog 651 coronapatiënten verzorgd in de ziekenhuizen in ons land. 256 van hen hebben intensieve zorgen nodig. In totaal komt er in onze regionale ziekenhuizen 1 patiënt bij ten opzichte van gisteren. Dat komt door een stijging in Aalst. In het OLV en het ASZ worden nu samen 13 patiënten verzorgd. Die stijging wordt voor een beetje gecompenseerd door minieme dalingen in het AZ Nikolaas en in het AZ Sint-Blasius. In Dendermonde heeft, zoals we net zagen, de laatste coronapatiënt het ziekenhuis verlaten.