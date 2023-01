Jutta Van de Vyver: "Gaat Gert Vande Broek door of niet? We zullen zien wat de toekomst brengt"

Zonder ernstige tegenslagen is Jutta Van de Vyver er deze zomer bij als de Yellow Tigers het EK volleybal spelen. Of dat nog met bondscoach Gert Vande Broek zal zijn is maar de vraag. Het bondsparket van de Vlaamse volleybalfederatie is namelijk van oordeel dat Vande Broek zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. De succesvolle bondscoach van de nationale vrouwenploeg kwam in december 2021 in opspraak na getuigenissen van enkele ex-internationals. De volleybalfederatie ging daarna op onderzoek en kwam nu dus met een uitspraak. Gert Vande Broek zou wel degelijk zijn boekje te buiten zijn gegaan.